MBSの西靖アナウンサー（54）が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。7月1日付の人事異動で1994年の入社以来所属したアナウンスセンターを離れることを報告した。「もうご存じの方も多いので今更なのですが、この度、人事異動でアナウンスセンターを離れることになりました。どっひゃー！」と報告。「7/1以降は別の部署で、現場でがんばる仲間を支える仕事をします。ほぼ転職レベルの異動です」と明かし、「アナウンサー人生は