将棋の藤井聡太六冠が名人戦七番勝負の第3局に勝利し、タイトル4連覇に王手をかけました。石川県七尾市で行われていた名人戦七番勝負の第3局。2日目は午前9時に挑戦者の糸谷哲郎九段(37)の封じ手が開かれ、対局が再開しました。午前中は糸谷九段の攻めに1時間長考する場面もあった藤井六冠でしたが、午後からは反転攻勢に出てそのまま押し切り、130手で勝利しました。タイトル防衛に王手をかけた藤井六冠、第4局は5月16日