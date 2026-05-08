5月8日 投稿 ケンタッキーフライドチキン（KFC）は5月8日、公式Xにてシルエット画像を公開した。 Xで公開されたのは2人のキャラクターのシルエット画像。KFCでは過去に「原神」とのコラボが実施されており、シルエットから確認できるキャラクターの特徴から、リプ欄などでは新たな「原神」コラボを予告するものではないかという声が多く挙がっている。 前回のコラボ同様に特別メニ