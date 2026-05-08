昨年暮れのホープフルS2着後、今年初戦の皐月賞で5着だったフォルテアンジェロ（牡3＝上原佑、父フィエールマン）は日本ダービー（31日、東京芝2400メートル）を見据えて調整を進めていく。8日、シルクホースクラブが発表した。前走はメンバー最速の上がり3F33秒4をマーク。その後は福島県のノーザンファーム天栄で調整を進めている。