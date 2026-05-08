■『RIZIN.53』2日前メディアインタビュー（8日・神戸市内ホテル）第7試合でケイティ・ペレスと対戦するケイト・ロータスが、2日後に迫った再起戦に向けて意気込みを語った。【写真】ケイトがGETしたadidas×常田大希のレアスニーカー3月の『RIZIN.52』で大島沙緒里との試合に判定で敗れたケイトだったが、2ヶ月で早くも復帰。前回の敗戦を払拭すべく、地元の神戸で柔術黒帯の実力者を相手にフィニッシュを宣言した。●ケイト