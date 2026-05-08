国産牛にすき焼きだれを絡めてご飯にのせた「絶品牛重」が2026年5月7日から吉野家で食べられるようになりました。牛肉は1枚ずつ丁寧に焼かれており、国産牛の芳醇な旨みが口いっぱいに広がる味に仕上がっているとのこと。一体どんな味がするのか気になったので、実際に吉野家に行って食べてみました。【数量限定】贅沢な味わいの『絶品牛重』新発売！ | 吉野家公式ホームページhttps://www.yoshinoya.com/lp/zeppin-gyujyu_2605/吉