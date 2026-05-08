コロワイド [東証Ｐ] が5月8日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比78.8％増の22.3億円に拡大し、27年3月期も前期比19.6％増の26.7億円に伸びる見通しとなった。6期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は14.5億円の赤字(前年同期は10.3億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 株探ニュース