AnthropicがExcel・PowerPoint・WordでClaudeを使った自動処理を可能とする拡張機能を2026年5月7日に一般公開しました。同時に、Outlook用の拡張機能が有料プラン加入者向けのパブリックベータ版として提供開始されています。Collaborate with Claude across Excel, PowerPoint, Word and Outlook | Claudehttps://claude.com/blog/collaborate-with-claude-across-excel-powerpoint-word-and-outlookClaude for Excel, PowerPoin