秋田朝日放送 ゴールデンウィーク期間中に秋田新幹線を利用した人の数は８万４０００人で、前の年を上回りました。 ＪＲ東日本秋田支社によりますと、４月２４日から５月６日までの１３日間に秋田新幹線こまちを利用した人の数は、上りと下り合わせて８万４０００人でした。去年の同じ時期に比べ１０００人、率にして１％の増加です。ＪＲは、連休を取りやすい曜日配列だったことが利用者が増えた要因とみて