松屋フーズ（東京都武蔵野市）の牛丼チェーン「松屋」が、人気の期間限定商品「バターチキンカレー」を5月12日午前10時から期間限定で販売します。同商品は、6度目の復活販売になるということです。【写真】ヤバイ！「クリームバターカレー」もおいしそう！期間限定メニューをもっと見る！バターチキンカレーは、同チェーンのカレーメニューの中で、1、2を争う人気の商品。濃厚なココナッツミルクとトマトのうまみが広がる