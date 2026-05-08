アイ･ケイ･ケイホールディングスとの協定締結 (香川･小豆島町) 香川県小豆島町は、再整備を進める総合観光レクリエーション施設、「小豆島ふるさと村」について、宿泊ゾーン整備の優先交渉権者に選んだ佐賀県の会社と協定を結びました。 小豆島町の大江正彦町長とアイ・ケイ・ケイホールディングスの中嶋大祐社長が協定書にサインをしました。 アイ・ケイ・ケイホールディングスは佐賀