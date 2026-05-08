香港ディズニーランド・リゾートは、2026年6月12日（金）から8月31日（月）まで、この夏だけの特別なピクサーづくしの冒険を、世界中のゲストとピクサー・アニメーション・スタジオのファンにお届けする「ピクサー・サマー・フェス」を初開催！「ピクサー・パルズ・スペクタキュラー」が初登場したり、これまで人気を博してきたプログラムも引き続き楽しめる夏のイベントを紹介していきます。 香港ディズニーランド・リゾート