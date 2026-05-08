香港ディズニーランド・リゾートは、2026年6月12日（金）から8月31日（月）まで、この夏だけの特別なピクサーづくしの冒険を、世界中のゲストとピクサー・アニメーション・スタジオのファンにお届けする「ピクサー・サマー・フェス」を初開催！

「ピクサー・パルズ・スペクタキュラー」が初登場したり、これまで人気を博してきたプログラムも引き続き楽しめる夏のイベントを紹介していきます。

香港ディズニーランド・リゾート「ピクサー・サマー・フェス」

「ピクサー・サマー・フェス」、朝から夜までさまざまなテーマランドで思いきり遊べるほか、空を舞う新たなエンターテインメントや新しいキャラクター・グリーティング体験など、多彩な“遊べる”体験が登場。

おなじみのキャラクターたちが集結し、驚きとインタラクティブな体験を通じて、リゾート全体をこれまで以上にダイナミックでエネルギーあふれるピクサーの世界へと彩ります。

さらに、これまで人気を博してきたプログラムも引き続き楽しめます。

「ピクサー・パルズ・スペクタキュラー」が初登場

光り輝くドローンと、キャッスル・オブ・マジカル・ドリームやメインストリートUSA一帯に広がるプロジェクション演出で、友情をテーマにしたピクサーの名作ストーリーを、夜空に光あふれる演出で描き出す新ナイトショー「ピクサー・パルズ・スペクタキュラー」が、「モーメンタス」ナイトタイム・スペクタキュラーの直前に、夜を彩る新たなプログラムとして登場します。

ファンに愛されるピクサーのキャラクターやストーリーが、音楽やストーリーテリングとともに夜空を彩る華やかなビジュアルとともに生き生きと表現され、友人やご家族と共有したくなる忘れられないひとときをお届けします。

ピクサーの人気キャラクターが集結

この夏、パーク内では『トイ・ストーリー』や『インサイド・ヘッド』、『Mr.インクレディブル』、『カールじいさんの空飛ぶ家』、『私ときどきレッサーパンダ』、『リメンバー・ミー』、『メリダとおそろしの森』など、人気ピクサー作品のキャラクターたちが大集合。それぞれが個性豊かに、夏の楽しさを届けてくれます。

アニメーション・アカデミーでは、新たなイマーシブ体験として『トイ・ストーリー』のキャラクターの描き方を学べるプログラムが登場。

さらに、その後は隣の部屋でキャラクターたちに実際に会える特別な体験も楽しめます。

また、その他にも物語の世界に入り込むようなインタラクティブなキャラクター体験も充実。

『メリダとおそろしの森』のメリダ、『リメンバー・ミー』のミゲル、『私ときどきレッサーパンダ』のメイリン・リーなど、さまざまなピクサーの仲間たちが登場し、さまざまなピクサーの仲間たちとの楽しいふれあいが、1日を通して繰り広げられます。

メインストリートUSAでピクサーの仲間たちがパーティーを開催

「ピクサー・ウォーター・プレイ・ストリート・パーティー！」が復活。

夏の暑さを吹き飛ばす、びしょ濡れ必至の爽快な体験をお楽しみいただけます。

さらに、メインストリートUSAでは「フレンドタスティック！」も開催。

おなじみのキャラクターたちがそれぞれの個性あふれるフロートに乗って登場し、音楽に合わせて歌って踊り、日中のパークを華やかに盛り上げます。

ピクサーの世界を楽しめるフード＆グッズも登場

リゾート内では、ピクサーをテーマにしたフード＆ドリンクが登場。

遊び心あふれるスイーツから、写真映えするソフトクリームまで、バラエティ豊かなメニューがラインナップ。

メインストリート・コーナー・カフェ（提供：コカ・コーラ）では、「ピクサー・ダイン＆プレイ・パーティー」を開催。

「エイリアンのDIYピザ」や「スリンキー・ドッグ・ロール」など、テーブルの上が遊び場になるインタラクティブなダイニング体験を楽しむことができます。

さらに、HKDL限定のピクサー・ボールをモチーフにしたコレクションや、『トイ・ストーリー』の人気アイテムも多数登場。

カチューシャやぬいぐるみ、アパレル、ステーショナリーなど、夏の思い出を彩るアイテムが揃います。

また、人気の「マジック・パスポート」の最新バージョンとして、新たに「ピクサー・マジック・パスポート」も登場。

ショッピングにもインタラクティブな体験が加わり、夏の冒険の一部として楽しめます。

エンポーリアムでは7月より「ポップコーン・ポップアップ・ショップ」が登場し、キャストメンバーとの交流を通じて、さまざまなピクサーをテーマにしたコレクティブルアイテムを体験することができます。

ホテルでも続く“遊び心”あふれるピクサーの体験

リゾート全体に広がる遊び心あふれる体験は、ホテルでも引き続き楽しめます。

ゲストは「ファインディング・ニモ・プールサイド・レジャー・タイム」*や、ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジで開催される「スピリット・オブ・アドベンチャー・クラフト・ワークショップ」*など、多彩なアクティビティに参加できます。

さらに、3つのディズニーホテルすべてで没入感あふれる体験を展開し、「ピクサー・ベントウ・メイキング・ワークショップ」* や、「ツイスト＆ターン・トイ・ストーリー・バルーン・ワークショップ」* など、冒険気分をさらに盛り上げる体験をご用意。

「ピクサー・パルズ・インルーム・セレブレーション」や「ピクサー・インルーム・テーマ・サプライズ」により、お部屋でも楽しさが途切れることなく、遊び心あふれるひとときをお過ごしいただけます。

また、2名様分の客室と朝食ビュッフェがセットになった宿泊パッケージは、HK$2,268からご用意。爽やかな夏のステイケーションで、夜まで続く魔法とワクワクを存分に満喫することができます。

*ピクサーをテーマにしたホテル追加体験の予約受付は、2026年5月12日より開始予定です。詳細は香港ディズニーランド・リゾート公式ウェブサイトをご確認ください。

オファー一覧

ノンストップ・2デー・ファン・チケット購入期間2026年5月8日〜9月30日利用期間2026年5月8日〜9月30日※初回のパーク入園日が上記期間内のゲストが対象内容・香港ディズニーランド・パークへの連続2日間入園・【6月7日までの来園 限定特典】初回パーク来園時に、「ディズニー・フレンズ・ライブ：キャッスル・パーティー」指定鑑賞エリア・パス（1枚）をプレゼント・MyDisney HKアカウントにサインインのうえ本オファーチケットを購入されたお客様には、追加特別ギフト（HK$100以上相当）と、HK$100分のショッピング＆ダイニングクーポンをプレゼント販売場所香港ディズニーランド・リゾート公式サイトhttps://www.hongkongdisneyland.com/offers-discounts/non-stop-2-day-fun-ticket/備考・連続2日間入園できるチケットです。2日目の入園は、1日目の入園日の翌日に限られます・1日目の入園日は、購入したチケットの指定チケット区分、またはそれ以下の区分の日程から選択可能・指定チケット区分またはそれ以下の区分の日程は、購入日から3カ月以内に設定された日程が対象・指定鑑賞エリア・パスは、本オファーチケットを特典期間中に利用したゲストのみが対象・指定鑑賞エリア・パスは、「ディズニー・フレンズ・ライブ：キャッスル・パーティー」の初回入園日に開催される任意の公演回で1回限り有効・内容は予告なく変更となる場合があります・詳細および利用条件は、公式サイトをご確認ください

2泊以上スペシャル：30％オフ予約期間2026年5月8日〜12月30日※チェックイン日の前日までに事前予約が必要です宿泊期間2026年5月8日〜2027年1月1日内容香港ディズニーランド・リゾート直営ホテルにて、2連泊以上のご宿泊でフレキシブルレートが30％オフになる特別オファー販売場所香港ディズニーランド・リゾート公式サイトhttps://www.hongkongdisneyland.com/offers-discounts/two-nights-plus-offer/備考・MyDisney HKアカウントを通じて予約したゲストには、ミッキーマウスまたはドナルドダックのラゲッジタグ（非売品）を1点プレゼント・さらに、最大HK$200相当のショッピング＆ダイニング割引クーポンもご利用いただけます・内容は予告なく変更となる場合があります・詳細および利用条件は、公式サイトをご確認ください

ディズニールーム＆朝食ビュッフェ2名様向けオファー購入期間2026年5月8日〜12月30日利用期間2026年5月8日〜12月31日内容指定レストランでの朝食ビュッフェ2名様分付き、1泊のご宿泊をお楽しみいただけます。金額香港ディズニーランド・ホテル（HK$2,932*〜）ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ（HK$2,601*〜）ディズニー・ハリウッド・ホテル（HK$2,268*〜）販売場所香港ディズニーランド・リゾート公式ウェブサイトhttps://x.hkdl.hk/5PT0HRVeH2b備考・チェックイン日の1日前までに事前予約が必要です。・*表示金額は10%のサービス料、及びルームレートに準じた税金を含みます

ディズニー・プレミア・アクセスー「ピクサー・パルズ・スペクタキュラー」、「モーメンタス」ナイトタイム・スペクタキュラー、８つのアトラクションと１つのショー購入期間2026年5月8日〜8月31日利用期間2026年6月12日〜8月31日内容以下の特典をお楽しみいただけます（パスの有効日において、パス保有者ご本人に限り有効）：・「ピクサー・パルズ・スペクタキュラー」および「モーメンタス」指定鑑賞エリアへの1回入場・８つの対象アトラクションへの優先入場（各1回）・シアターショーへの優先入場（1回）※パーク入場券は含まれておりません。金額HK$659販売場所香港ディズニーランド・リゾート公式ウェブサイトhttps://www.hongkongdisneyland.com/offers-discounts/disney-premier-access-pixar-momentous/備考・「ピクサー・パルズ・スペクタキュラー」および「モーメンタス」の指定鑑賞エリアは、ご購入時に選択が必要です。・利用規約が適用されます。詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。

ディズニー・プレミア・アクセスーピクサー・ウォーター・プレイ・ストリート・パーティー！指定鑑賞エリア購入期間2026年5月8日〜8月31日利用期間2026年6月12日〜8月31日内容以下の特典をお楽しみいただけます（パスの有効日において、パス保有者ご本人に限り有効）：・選択された時間帯における「ピクサー・ウォーター・プレイ・ストリート・パーティー！」指定鑑賞エリアへの1回入場※パーク入場券は含まれておりません。金額HK$99〜販売場所香港ディズニーランド・リゾート公式ウェブサイトhttps://x.hkdl.hk/5PT0HRVeH2b備考・「ピクサー・ウォーター・プレイ・ストリート・パーティー！」の指定鑑賞エリアは、ご購入時に選択が必要です。・利用規約が適用されます。詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。

ピクサー・ダイン＆プレイ・パーティー購入期間2026年5月8日〜8月30日利用期間2026年6月12日〜8月31日時間16:00ー17:30 (90分の実施)場所メインストリート・コーナー・カフェ（提供：コカ・コーラ）内容「ピクサー・ダイン＆プレイ・パーティー」（2名様分）には、以下が含まれます。・「エイリアンのDIYピザ」材料セット1点・「ピクサー・アクティビティ」材料セット1点・ソフトドリンク2杯金額HK$380 (10%のサービスチャージ込み)販売場所香港ディズニーランド・リゾート公式ウェブサイトhttps://x.hkdl.hk/5PT0HRVeH2b備考※利用規約が適用されます。詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。

“ピクサーづくし”の夏、初開催！

香港ディズニーランド・リゾート「ピクサー・サマー・フェス」の紹介でした。

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