エクスモーションは、ウエルスアドバイザーが８日付リポートで、生成ＡＩ活用による事業拡大とストック型ビジネスへの転換を背景に、中・長期的な成長余地は大きいとの見方を示した。Ｅモーションの２６年１１月期第１四半期（２５年１２月−２６年２月）は、「ＣｏＢｒａｉｎ」の受注拡大が寄与し、売上高３億５８００万円（前年同期比４．５％増）、営業利益５７００万円（同５４．９％増）と大幅増益となった。コンサル