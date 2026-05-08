あなたはどんな意味かわかりますか？「蓼（たで）食う虫も好き好き」、どんな意味かわかりますか？気になる正解は…気になる正解は…正解は、「人の好みは様々で、一概には言えない」という意味です。ここでいう蓼とは、非常に辛い葉を持つタデ科植物のヤナギタデのことで、そのような辛い葉でも好んで食べる虫がいるということが由来です。例文としては、「あの人のファッションは奇抜すぎて良さが理解できないけど、まあ蓼食う虫