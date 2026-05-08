「ノリタケの食器が消える？」ネット上で戦慄明治の創業以来、日本の食卓に「気品」を添え続けてきた世界最高峰の陶磁器ブランド「ノリタケ」。その美しき伝統がいま、東京・港区に本拠を置く新興の《物言う株主》によって揺さぶられている。「不採算なら、祖業（食器事業）から撤退すべきだ」冷徹な資本の論理を突きつけるアクティビストに対し、SNS上では「伝統を壊すな」「これだからハゲタカは……」と激しい怒りの声が渦巻い