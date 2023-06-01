【無償の愛を死んだキミから】 【恋はしなくていい】 5月8日 配信開始 「無償の愛を死んだキミから」 【拡大画像へ】 forcsは出版レーベル「.FiZZ」のオリジナルコミック「無償の愛を死んだキミから」、「恋はしなくていい」2作品の電子単行本を、5月8日より各電子書籍ストアにて配信する。 「無償の愛を死んだキミから」 著者：朝藤えふ 価格：792円 【あらすじ】