25-26シーズンのウィメンズ・スーパーリーグはマンチェスター・シティの優勝となった。スーパーリーグは近年チェルシーが存在感を示しており、19-20シーズンから昨季の24-25シーズンまで6連覇している。今季も好成績を残して上位にいたが、シティに追いつけず。シティは2016年以来、10年ぶりのリーグタイトル獲得となった。近年、イングランドのウィメンズ・スーパーリーグでプレイする日本人選手は増えており、シティには長谷川唯