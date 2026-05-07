秋篠宮妃紀子さまと二女の佳子さまは、子どもの支援を行う国際NGOのイベントに出席されました。紀子さまと佳子さまは7日、都内で、「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」の創立40年を記念するイベントに出席されました。「セーブ・ザ・チルドレン」は紛争や貧困、自然災害に苦しむ子どもの支援や子どもの権利の実現に取り組む国際NGOです。発祥の地イギリスで総裁をつとめるアン王女が上皇后さまに提案したことをきっかけに、40年