牛丼チェーン「吉野家」（東京都中央区）が、牛のうまみを堪能できる新商品「絶品牛重」を5月7日に数量限定で販売を開始しました。【えっ？】魚と牛肉が一緒に！栄養満点「牛ほっけ定食」もおいしそう！新商品は、脂の乗った国産牛を厳選して使用。1枚ずつ丁寧に焼き上げ、さらに特製のすき焼きタレを絡めた一品。甘みの強い長ネギ、味が染み渡った結びしらたきも味わえます。別添の「生七味」をかけると、爽やかな香りと辛