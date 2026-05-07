米国市場への供給に注力ポルシェは、ガソリンエンジン搭載の『マカン』の生産を今夏に終了することを明らかにした。それまでに在庫を積み上げる計画で、例えば英国では来年まで販売が続けられる見込みだ【画像】人気SUVに初のEVモデル登場！ 期待に応える1台【ポルシェ・マカン・エレクトリックを詳しく見る】全33枚同社の第1四半期決算説明会で、最高財務責任者のヨッヘン・ブレックナー氏は「ガソリンエンジン搭載のマカンは20