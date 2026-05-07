元乃木坂46与田祐希（26）が7日までに、インスタグラムを更新。誕生日の様子を報告した。「5月5日、26歳になりました〜お祝いしてくれた皆さんありがとうございます！」と感謝を示した。「今年も楽しかったなぁと思いながら歳を取る事ができました」と続けると、「身長も5ミリ伸びてました。嬉」とつづり、バースデーケーキや食事を楽しむ写真などを公開した。