女優長濱ねる（27）が7日、自身のインスタグラムを更新。銀色の衣装とも言い切れない、やや硬そうな材質の布状のもので全身を覆いつつ笑顔を見せる、不思議な写真を公開した。宇宙人の絵文字とともに「！？」とだけつづり、ファンやフォロワーを困惑させる投稿となった。