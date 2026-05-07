欧州連合（EU）欧州委員会の本部＝2025年7月、ブリュッセル（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）は、他人の同意なく性的な画像を生成する人工知能（AI）システムのEU市場での流通を年内に禁止する方針だ。EU加盟国と欧州議会が7日に合意した。今後、正式な承認を経て実施する。生成された性的画像が交流サイト（SNS）に投稿される被害が発生しており、世界各国の政府は問題視している。EUが厳格な対応に踏み