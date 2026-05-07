【モデルプレス＝2026/05/07】ABEMAでは、ボーイズグループVIBY（バイビー）の軌跡を追うドキュメンタリー番組「VIBY 1329 The night before debut」第2話を、5月6日よる10時より放送。放送当日にファンクラブ会員「TOMO」限定の先行上映会を都内で実施した。【写真】BTSメンバー「これは惚れる」と話題の筋肉ショット◆ファン200人との質問コーナー開催BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘と新人開発に携わってきた