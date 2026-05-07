レクサスは7日、新型バッテリーEV「TZ」を世界初公開した。レクサス初の3列シートBEVとして開発したSUVで、日本では2026年冬ごろの発売を予定する。【こちらも】トヨタの記事一覧はこちら新型TZは「Driving Lounge」をコンセプトに掲げ、全席で快適に過ごせる室内空間を追求した。大開口のパノラマルーフや高い静粛性を採用し、移動中のくつろぎを重視した。ボディサイズは全長5100ミリ、全幅1990ミリ、全高1705ミリ。ホイー