山形県東根市に住む70代の男性が、警察官を名乗る男から現金2900万円とキャッシュカード1枚をだまし取られる特殊詐欺事件が発生しました。 警察によりますと、今年3月上旬、男性の自宅の固定電話に「警察官のハットリ」を名乗る男から電話があり、「あなたは何らかの犯罪に巻き込まれている」「スマートフォンを使ってLINEで連絡する」などと言われました。 男性が「スマートフォンを持っていない」と伝えると