「技術の日産」復活なるか！日産は2026年4月14日、長期ビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」を発表しました。そこで登場したのが、5代目となる新型「エクストレイル／ローグ e-POWER（ローグは米国名）」です。【画像】斬新顔も素敵！ これが6年ぶり全面刷新の日産「新型エクストレイル」です！ 画像で見る（30枚以上）エクストレイルは、2000年に初登場したミドルサイズSUVです。アウトドアを楽しむ若者層