米国・ＡＥＷの「ＤＹＮＡＭＩＴＥ」＆「ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」３時間スペシャル（サウスカロライナ州ノースチャールストン）が６日（日本時間７日）に放送され、ＡＥＷインターナショナル王者のオカダ・カズチカ（３８）がタイトル防衛に成功。次週の世界王座挑戦が電撃決定した。次回ＰＰＶ「ＤＯＵＢＬＥｏｒＮｏｔｈｉｎｇ」（２４日、米ニューヨーク）では、ＮＪＰＷＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王者ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫ