12月の任期満了に伴う福岡市長選挙について、ことし11月15日に投開票されることが決まりました。福岡市選挙管理委員会は5月7日、会議を開き、ことし12月に任期満了となる市長の選挙日程を、ことし11月1日告示、11月15日投開票と決めました。2010年から4期連続で市長を務めている現職の高島宗一郎氏は、ことし1月のFBSのインタビューで「体力も気力もモチベーションもまだまだある」と話した一方で「長くなれば多選批判