J SPORTSは、5月8日に開幕する第109回ジロ・デ・イタリアの全21ステージを、J:COM及び全国のケーブルテレビ局、スカパー！にて生中継する。PC、スマホ、タブレットで見られる 「J SPORTSオンデマンド」では、日本語実況・解説に加え、現地実況・解説(英語)にてスタートからフィニッシュまで全ステージをLIVE配信。さらに、第1ステージの模様は無料放送/無料配信する。 世界三大自転車レ&#