イスラエル軍の戦死者のうち、約45％が宗教的な使命感を強く持つ兵士たちだとされる。この偏りは、単なる偶然ではない。軍の最前線には、「約束の地」を取り戻すことを自らの役割と考える人々が集まりつつある。そうした価値観は、戦い方だけでなく、国家の判断にも影響を及ぼしている。なぜイスラエルはガザから撤退できないのか。※本稿は、イスラーム研究者の池内 恵編著『「世界を動かす宗教」講義』（PHP研究所）のうち、国際