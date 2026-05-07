G7（主要7カ国）の貿易大臣会合がフランスのパリで開かれました。公表された共同声明では、重要鉱物に関する中国の輸出規制を念頭に、経済的な威圧に対して重大な懸念を表明しました。赤沢経済産業大臣：経済的威圧に対する深刻な懸念表明を盛り込んだ声明をとりまとめた。共同声明では、重要鉱物の輸出規制について「経済的な依存を武器として使う試みや脅しが失敗に終わるよう協力し、必要な場合には行動を取る用意がある」と強