◆ＮＨＫマイルＣ追い切り（６日、栗東トレセン）初コンタクトの感触は上々だった。カヴァレリッツォは新コンビを組む西村淳が手綱を執り、栗東・坂路を５８秒９―１４秒１。１週前の土曜（２日、坂路５１秒８―１２秒５）にしっかり時計を出し、当週は調整程度が吉岡厩舎流。時計以上のスピード感で好仕上がりを印象付けた。「２歳チャンピオンで雰囲気もあるし、オーラもある。いい馬だなと思います」と鞍上もうなずいた。前