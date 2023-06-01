【モデルプレス＝2026/05/07】鈴木亮平、戸田恵梨香、バカリズムが出演する転職支援サービス『リクルートエージェント』の新CMが、それぞれ5月8日より順次テレビ放映・Web配信開始される。【写真】戸田恵梨香が砂漠へ◆鈴木亮平・戸田恵梨香・バカリズム「リクルートエージェント」新CM登場3人はスタイリッシュなスーツに身を包み、鈴木は博物館、戸田は砂漠、バカリズムは天文台を舞台に登場する。日本一の転職決定データベース（