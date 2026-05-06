浜松オートのG1「開場70周年記念ゴールデンレース」は初日を終えた。卓越した調整力が武器の中村友和（36＝浜松）は前検日、マシンを見つめながら「エンジンのベースは悪くない。消音マフラーから通常マフラーに換わって合うかどうか」と課題を口にした。しかし、心配は無用だった。初日4R。道中で着実に追い上げると、最終周回は先行粘る斎藤撤を外から捲って豪快に先頭ゴール。申し分のない滑り出しに、レース後は「近況の