大学生で、レースクイーン（レースアンバサダー）の風間そら（21）が6日、インスタグラムを更新。静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦のオフショットを公開した。「めっっちゃ食べた！！！かき氷の季節来て嬉しいみんなと話せて楽しかったっ！！」とつづり、白基調のコスチューム姿で富士スピードウェイに出店された屋台を堪能する姿を公開した。この投稿に「すごい食べてますね」「かわいい〜」「癒される笑