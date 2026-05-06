ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美が日本テレビ系の音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』に出演。憧れのアーティストとのサプライズ対面に喜んだ。【写真】中井亜美、憧れのアーティスト中井はNiziUの大ファンで、以前番組でMIIHIからサプライズの手紙が贈られると感動のあまり号泣するほど。特に「Step and a step」の歌詞に支えられたという。番組では中井にNiziU