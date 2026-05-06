中国SNSの微博（ウェイボー）で5日、カラーテレビについて「国内で年間2763万台しか売れず」とする投稿が注目された。中国メディアの毎日経済新聞が中国の市場調査会社・奥維睿沃（AVC Revo）のデータを引用して伝えたところによると、2025年の中国カラーテレビ市場の小売台数は2763万台とこの10年で最も少なかった。カラーテレビの需要は世界的にも伸び悩んでおり、25年の世界全体の出荷台数は2億6400万台と前年比0．1％微減した