ロックバンド「氣志團」の綾小路翔（５０）が６日までに自身のＸを更新。ファンの目撃情報に反応した。一般のユーザーが３日、「昨日、池尻大橋をひとりで歩いていると昭和スタイルのヤンキー集団がワイワイしていた」とポスト。「『怖いな。怖いな。絡まれたら嫌だなあ』など思いながら、横を通り過ぎるとフル装備の氣〇團が全員集合していて」と氣志團のメンバーだったことを報告した。このポストに反応した綾小路は「池尻