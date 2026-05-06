カービィがマシンに乗って駆け抜けるNintendo Switch 2『カービィのエアライダー』から、マシンを乗りこなすカービィをそのまま再現したぬいぐるみが登場。コレクションしたくなっちゃうアイテムが、SNSで早くも注目を集めています。【新商品情報】『カービィのエアライダー』より、マシンに乗ったカービィのぬいぐるみ4種が、7月下旬に発売決定🌟複数集めると他のマシンに乗せかえることができ、好きな組み合わせで楽しむ