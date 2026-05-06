5月10日の母の日を前に、八代市でカーネーションの出荷がピークを迎えています。 八代市川田西町の稲本農園のビニールハウスでは、色とりどりのカーネーションの出荷作業が最盛期を迎えています。稲本農園では、母の日にあわせて花が咲くように、温度管理や花摘み作業を行ってきて、4月上旬から出荷作業が始まりました。今年は天候に恵まれたため順調に生育が進んだということです。稲本