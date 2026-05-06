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熱帯低気圧 a 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年5月6日10時10分発表気象庁 6日09時の実況種別 熱帯低気圧大きさ -強さ -存在地域 カロリン諸島中心位置 北緯8度35分 (8.6度)東経147度40分 (147.7度)進行方向、速さ 西 10 km/h (6 kt)中心気圧 1006 hPa最大風速