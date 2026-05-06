2026年4月23日、日本の安全保障政策は大きな転換点を迎えた。高市政権が最重要課題として掲げてきた「国家情報会議設置法案」が衆議院本会議で可決されたのだ。参議院での成立も確実視されており、日本はついに「情報先進国」への階段を登り始めようとしている。前編記事『【本会議で可決】日本で「諜報機関」誕生の兆し…！高市総理のもとに「ジェームズ・ボンド」が仕える「リアルな道筋」とは』より続く。取引の透明性が企業の