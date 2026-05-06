[5.5 欧州CL準決勝第2戦 アーセナル 1-0 アトレティコ]アーセナル(イングランド)は5日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準決勝第2戦をホームで行い、アトレティコ・マドリー(スペイン)に1-0で勝利して2戦合計2-1で決勝進出を果たした。決勝進出は20年ぶり。翌日に行われるパリSG対バイエルンの勝者と最終決戦を行う。アーセナルは1-1に終わった第1戦から先発を5人変更。MFマルティン・スビメンディが今大会初のベンチスター