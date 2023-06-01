NY株式5日（NY時間12:14）（日本時間01:14） ダウ平均49198.82（+256.92+0.52%） ナスダック25317.41（+249.61+1.00%） CME日経平均先物60565（大証終比：+1145+1.89%） 欧州株式5日GMT16:14 英FT100 10219.11（-144.82-1.40%） 独DAX 24401.70（+410.43+1.71%） 仏CAC40 8062.31（+86.19+1.08%） 米国債利回り 2年債 3.925（-0.027） 10年債 4.406（-0.032） 30年債