NY株式5日（NY時間12:14）（日本時間01:14）
ダウ平均　　　49198.82（+256.92　+0.52%）
ナスダック　　　25317.41（+249.61　+1.00%）
CME日経平均先物　60565（大証終比：+1145　+1.89%）

欧州株式5日GMT16:14
英FT100　 10219.11（-144.82　-1.40%）
独DAX　 24401.70（+410.43　+1.71%）
仏CAC40　 8062.31（+86.19　+1.08%）

米国債利回り
2年債　 　3.925（-0.027）
10年債　 　4.406（-0.032）
30年債　 　4.987（-0.028）
期待インフレ率　 　2.485（-0.034）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.063（-0.024）
英　国　　5.061（+0.097）
カナダ　　3.592（-0.021）
豪　州　　4.971（-0.009）
日　本　　2.504（-0.013）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.92（-4.50　-4.23%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4577.90（+44.60　+0.98%）

ビットコイン（ドル）
81458.88（+1524.18　+1.91%）
（円建・参考値）
1284万6880円（+240378　+1.91%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ