ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２５６ドル高 ナスダックは１．０％の大幅高
NY株式5日（NY時間12:14）（日本時間01:14）
ダウ平均 49198.82（+256.92 +0.52%）
ナスダック 25317.41（+249.61 +1.00%）
CME日経平均先物 60565（大証終比：+1145 +1.89%）
欧州株式5日GMT16:14
英FT100 10219.11（-144.82 -1.40%）
独DAX 24401.70（+410.43 +1.71%）
仏CAC40 8062.31（+86.19 +1.08%）
米国債利回り
2年債 3.925（-0.027）
10年債 4.406（-0.032）
30年債 4.987（-0.028）
期待インフレ率 2.485（-0.034）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.063（-0.024）
英 国 5.061（+0.097）
カナダ 3.592（-0.021）
豪 州 4.971（-0.009）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.92（-4.50 -4.23%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4577.90（+44.60 +0.98%）
ビットコイン（ドル）
81458.88（+1524.18 +1.91%）
（円建・参考値）
1284万6880円（+240378 +1.91%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49198.82（+256.92 +0.52%）
ナスダック 25317.41（+249.61 +1.00%）
CME日経平均先物 60565（大証終比：+1145 +1.89%）
欧州株式5日GMT16:14
英FT100 10219.11（-144.82 -1.40%）
独DAX 24401.70（+410.43 +1.71%）
仏CAC40 8062.31（+86.19 +1.08%）
米国債利回り
2年債 3.925（-0.027）
10年債 4.406（-0.032）
30年債 4.987（-0.028）
期待インフレ率 2.485（-0.034）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.063（-0.024）
英 国 5.061（+0.097）
カナダ 3.592（-0.021）
豪 州 4.971（-0.009）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.92（-4.50 -4.23%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4577.90（+44.60 +0.98%）
ビットコイン（ドル）
81458.88（+1524.18 +1.91%）
（円建・参考値）
1284万6880円（+240378 +1.91%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ