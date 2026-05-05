物価高と原料高が続く中、小売株の見方が改めて問われている。原材料や物流、エネルギーコストの上昇は、小売各社に値上げか数量維持かの判断を迫るためだ。【こちらも】原油高は自動車株に逆風か決算でみるトヨタ・ホンダ株価の分かれ目ロイターは、世界の消費関連企業が油価上昇を受け、価格転嫁と需要維持の両立というストレステストに直面していると報じている。日本株でも、イオンとセブン&アイの株価の分かれ目