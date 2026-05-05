山形県酒田市の日和山公園では「子どもまつり」が開かれました。消防の放水体験やニジマスのつかみ取りなどが行われ大勢の家族連れでにぎわいました。「酒田市子どもまつり」は毎年、こどもの日に合わせて行われていて、今年で72回目です。会場の消防コーナーでは子ども用の耐火服とヘルメットを被り消火ホースを使った本物そっくりの放水体験が行われました。参加した子ども「楽しかった」「（Qホースは