eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）は、NISAでも人気の銘柄です。一方、インフレや資源の高騰などを背景に、株式以外にも分散投資をするバランス型ファンドで、大きく成長した銘柄も。この記事ではNISAで買える銘柄の中から、S&P500超えを記録したバランスファンドを2本紹介します。※画像はイメージそもそもバランス型のファンドとはバランスファンドとは、1つの投資信託で複数の資産に自動で分散投資を行うタイプの商品です。